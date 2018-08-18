В Перми при ремонте улицы Уральская повредили водопровод

СЕГОДНЯ 15:32 2018-08-18T15:32:53+03:00

Воды не будет до устранения аварии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Десятки домов в Мотовилихе остались без воды

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Во время работ по реконструкции улицы Уральской утром в субботу, 18 августа, рабочие подрядной организации повредили водопровод диаметром 60 сантиметров, проходящий под перекрестком улиц Уральская и Розалии Землячки.

- В связи с аварийной ситуацией участок водовода отключен вплоть до устранения повреждения, - сообщили в компании «Новогор-Прикамье». - Требуется санация участка водовода.

Без воды остались жилые дома по адресам:

ул. Авиационная, 5, 51;

ул. Братьев Вагановых, 11;

ул. Веры Фигнер, 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 13;

ул. Металлургов, 9, 10;

ул. Морская, 6;

ул.Уральская, 74, 76, 76а, 78а, 78/1, 80, 80а, 82, 84, 86а, 88, 88а, 88б, 102, 103, 104;

ул. Циолковского, 4, 4б, 5.

Также воды нет в техникуме имени Славянова, находящемся по адресу: ул. Уральская, 78.

А в домах Рабочего поселка будут пониженное давление и перебои водоснабжения. В том числе – в городской клинической больнице №4, поликлинике №4 и городской детской больнице №13.