В лесу Верещагинского района пропала женщина с 8-летней дочерью

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-18T14:59:32+03:00

Через несколько дней их нашли полицейские

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В деревне Соколово Верещагинского района пропала женщина вместе со своей 8-летней дочерью. Тревогу забили жители деревни, которые забеспокоились о том, что несколько дней не видели свою соседку. Причем, она никуда не собиралась уезжать. Соседи позвонили в полицию.

Сотрудникам полиции удалось дозвониться до пропавшей. Та сообщила, что вместе с дочерью заблудилась в лесу.

На поиски пропавших направили сотрудников МЧС, национальной гвардии, единой диспетчерской службы. К ним присоединились местные жители, охотники, лесничий, и егеря.

Местонахождение женщины удалось определить по сигналу мобильника. Во время поисков кинолог Верещагинского района прапорщик полиции Андрей Балуев обнаружил вещи заблудившихся. Служебная собака взяла след и вскоре привела полицейского к потерявшимся людям. Мать с дочерью совершенно обессилили и не могли самостоятельно двигаться. На руках сотрудники полиции вынесли их из леса к машине и доставили в районную больницу.