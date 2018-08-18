2018-08-18T11:34:19+03:00
Происшествия

Ночью в Перми пассажир напал с ножом на водителя ради 3 тысяч рублей

По факту разбоя возбуждено уголовное дело
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В субботу, 18 августа, около часа ночи в микрорайоне Пролетарский Дзержинского района произошло разбойное нападений. Молодой пассажир автомобиля «Пежо» напал на водителя, когда машина остановилась возле дома 27 по улице Докучаева. Нападавший несколько раз ударил водителя ножом, затем отобрал у него сотовый телефон и все деньги, которые при нем были – около трех тысяч рублей. А затем скрылся.

Пострадавшего водителя на «скорой» увезли в больницу. А сотрудники уголовного розыска начали поиск преступника.

- Личность нападавшего была установлена, и на одной из улиц Орджоникидзевского района оперативные сотрудники задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Им оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление.

Похищенные деньги и телефон у него изъяли и вернули владельцу. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми при ремонте улицы Уральская повредили водопровод
В лесу Верещагинского района пропала женщина с 8-летней дочерью
В Прикамье в реке нашли тело кандидата в депутаты
В Кизеле молодой безработный напал на прохожего и отобрал еду
В центре Перми автомобиль вылетел на тротуар и сбил 9-летнего мальчика
В Пермском крае разрабатывают проекты «умных» городов
Пьяный пермяк изнасиловал в кафе 18-летнюю девушку
В Прикамье осуждены молодые люди, которые ограбили почту
На реконструкцию Комсомольского проспекта потребуется свыше миллиарда рублей
На улицу Пермская вернут автомобильное движение
9 сентября в Перми пройдут ярмарки сельхозпродукции местных производителей
Топ-4 мест в Перми, где можно увидеть уникальные деревья
В пермский зоопарк привезли новую альпаку из Нижнего Новгорода
Жителей Прикамья осудят за то, что они убили собаку друга и сделали из нее шашлык