Ночью в Перми пассажир напал с ножом на водителя ради 3 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:34 2018-08-18T11:34:19+03:00

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В субботу, 18 августа, около часа ночи в микрорайоне Пролетарский Дзержинского района произошло разбойное нападений. Молодой пассажир автомобиля «Пежо» напал на водителя, когда машина остановилась возле дома 27 по улице Докучаева. Нападавший несколько раз ударил водителя ножом, затем отобрал у него сотовый телефон и все деньги, которые при нем были – около трех тысяч рублей. А затем скрылся.

Пострадавшего водителя на «скорой» увезли в больницу. А сотрудники уголовного розыска начали поиск преступника.

- Личность нападавшего была установлена, и на одной из улиц Орджоникидзевского района оперативные сотрудники задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Им оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление.

Похищенные деньги и телефон у него изъяли и вернули владельцу. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.