В Кизеле молодой безработный напал на прохожего и отобрал еду

СЕГОДНЯ 08:51 2018-08-18T08:51:58+03:00

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В Кизеле 20-летний безработный на улице напал на 55-летнего мужчину, возвращавшегося из магазина. Молодой человек подбежал к прохожему и отобрал у него сумку с продуктами. Ограбленный обратился в полицию.

Участковый установил личность грабителя, и сотрудники полиции задержали его.

- Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Прикамье школьный учитель с другом совершил разбойное нападение на магазин. Им удалось похитить только 4 тысяч рублей. Суд приговорил одного налетчика к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его подельнику назначено наказание в виде одного года десяти месяцев исправительных работ.