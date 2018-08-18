В центре Перми автомобиль вылетел на тротуар и сбил 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 07:52 2018-08-18T08:36:31+03:00

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Днем в пятницу, 17 августа, на Комсомольском проспекте около торгового центра «Гостиный двор» столкнулись два автомобиля - Fiat и Nissan Almero. Водитель японской иномарки, 40-летняя женщина, при повороте направо не встала в крайний правый ряд и налетела на двигавшийся в попутном направлении Fiat. От сильного удара при столкновении Nissan отбросило на тротуар, а затем и на стеклянную стену кафе, находящегося в пристрое к зданию «Гостиного двора».При этом автомобиль налетел на 9-летнего мальчика, проходившего мимо. Вызванные врачи «Скорой помощи» отвезли ребенка в больницу, чтобы сделать ему рентген внутренних органов.

- Пострадавший мальчик получил ушибы, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в краевой полиции. - По факту ДТП на данный момент проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми «Запорожец» сбил на пешеходном переходе 17-летнего велосипедиста, который ехал на зеленый свет.