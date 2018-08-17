В Пермском крае разрабатывают проекты «умных» городов

СЕГОДНЯ 17:09 2018-08-17T17:10:20+03:00

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В Перми прошло первое заседание комиссии «Умный город» Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. Участники представили приоритетные проекты умных кварталов в Перми, Березниках и Новых Лядах, а также проекты «Умный свет» и «Умная школа».

Как отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин, губернатором Пермского края поставлена задача разработать бизнес-модели по внедрению умных городских сервисов на примере Перми, Новых Лядов, ЖК «Любимов» в Березниках. «Сейчас мы подошли к главному вопросу: кто станет заказчиком умных сервисов. Также в сентябре будут подведены итоги пилотного проекта «Умный свет» в Перми», — рассказал министр.

«Умные» технологии позволяют достичь конкретных эффектов. Например, пилотный проект «Умный свет», запущенный в Перми на улице Попова от ул. Ленина до ул. Пушкина, позволяет сократить электропотребление до 65% благодаря светодиодным светильникам и интеллектуальной системе включения. Кроме того, на этом участке были установлены датчики влажности и температуры, точка доступа wifi. В ЖК «Любимов» (Березники) к 1 сентября в рамках проекта «Умный квартал» планируется установка видеодомофонов и видеонаблюдения в многоквартирных домах. Система позволяет открывать дверь со смартфона, оповещать всех жителей в условиях ЧС через трубку домофона, просматривать видео с камеры домофона.

Напомним, 4 июля главой региона Максимом Решетниковым подписан указ о создании Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края, в составе которого 24 представителя законодательных и исполнительных органов власти, ИТ-компаний, промышленных предприятий, науки и ВУЗов. В компетенции Координационного совета входит решение вопросов развития цифровой экономики, утверждение приоритетных проектов и дорожных карт по их реализации.

В августе на портале «Управляем вместе» открыт раздел, где можно ознакомиться с Концепцией и приоритетными проектами по всей цифровой трансформации региона, а также предложить свои проекты. В ближайшее время состоятся заседания комиссий по инфраструктуре и подготовке кадров для цифровой экономики.