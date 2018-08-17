На реконструкцию Комсомольского проспекта потребуется свыше миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:42 2018-08-17T14:44:13+03:00

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К 300-летию Перми будет реконструирован Комсомольский проспект. Концепцию рассмотрели на градсовете. Она вызвала бурную дискуссию, поэтому было решено вернуться к ней через месяц, после внесения поправок.

По предварительным прикидкам, реконструкция Компроса займет свыше 4 лет и на нее потребуется от 900 миллионов до полутора миллиарда рублей.

Предлагается убрать большинство парковок, проложить велосипедные дорожки и выложить тротуары плиткой.

Ранее мы писали о том, что на градсовете рассказали, что на улицу Пермская вернут автомобильное движение. Один квартал улицы пытались сделать полностью пешеходной. Но в результате там образовались парковки, поэтому было решено пойти на компромисс. В концепцию вошли уже два квартала от Комсомольского проспекта до Сибирской. Ширина пешеходной части в будни составит 21.5 метра, а проезжей - 3.5 метра. В будни там будет разрешена платная парковка.