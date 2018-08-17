На улицу Пермская вернут автомобильное движение

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-17T13:53:24+03:00

Изменить размер текста: A A

По улице Пермской вновь поедут автомобили. Один квартал улицы пытались сделать полностью пешеходной. Но в результате там образовались парковки, поэтому было решено пойти на компромисс. В концепцию вошли уже два квартала от Комсомольского проспекта до Сибирской. В будни откроют одну полосу движения в сторону Комсомольского проспекта, а в выходные улица останется пешеходной.

Ширина пешеходной части в будни составит 21.5 метра, а проезжей - 3.5 метра. В будни там будет разрешена платная парковка.

Ранее мы писали о том, какие есть варианты развития пермского Арбата. На градостроительном совете Перми обсудили три варианта преобразования пермского Арбата - пешеходной зоны в центре города, которые разработал Институт территориального планирования. Директор этой некоммерческой организации Елена Ермолина и представила концепцию развития улицы Пермской.