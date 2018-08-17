9 сентября в Перми пройдут ярмарки сельхозпродукции местных производителей
9 сентября в каждом районе Перми пройдут сельскохозяйственные выставки. Площадки будут работать весь день - с 10 до 20 часов по адресам:
- Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 114;
- Кировский район, улица Ласьвинская, 18;
- Ленинский район, улица Попова, 23;
- Мотовилихинский район, улица Аркадия Гайдара, 13а, у торгового центра «КИТ»;
- Орджоникидзевский район, улица Академика Веденеева, 54, площадь перед Дворцом культуры «Искра»;
- Свердловский район, улица Николая Островского, 60.
Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики, торговые места на ярмарках предоставляются на безвозмездной основе. Заявки на участие в ярмарке нужно направлять в департамент экономики и промышленной политики по адресу: улица Сибирская, 27, кабинет №107. Контактный телефон: 257-19-40 (Фогель Светлана Геннадьевна); адрес электронной почты: fogel-sg@gorodperm.ru.