2018-08-17T13:39:10+03:00
Общество

9 сентября в Перми пройдут ярмарки сельхозпродукции местных производителей

Площадки будут принимать гостей с 10:00 до 20:00
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

9 сентября в каждом районе Перми пройдут сельскохозяйственные выставки. Площадки будут работать весь день - с 10 до 20 часов по адресам:

- Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 114;

- Кировский район, улица Ласьвинская, 18;

- Ленинский район, улица Попова, 23;

- Мотовилихинский район, улица Аркадия Гайдара, 13а, у торгового центра «КИТ»;

- Орджоникидзевский район, улица Академика Веденеева, 54, площадь перед Дворцом культуры «Искра»;

- Свердловский район, улица Николая Островского, 60.

Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики, торговые места на ярмарках предоставляются на безвозмездной основе. Заявки на участие в ярмарке нужно направлять в департамент экономики и промышленной политики по адресу: улица Сибирская, 27, кабинет №107. Контактный телефон: 257-19-40 (Фогель Светлана Геннадьевна); адрес электронной почты: fogel-sg@gorodperm.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье осуждены молодые люди, которые ограбили почту
На реконструкцию Комсомольского проспекта потребуется свыше миллиарда рублей
На улицу Пермская вернут автомобильное движение
Топ-4 мест в Перми, где можно увидеть уникальные деревья
В пермский зоопарк привезли новую альпаку из Нижнего Новгорода
Жителей Прикамья осудят за то, что они убили собаку друга и сделали из нее шашлык
В воскресенье будет ограничено движение по трассе Пермь-Екатеринбург
В Перми городской архив переедет в новое здание, которое сейчас ремонтируют
В Перми должница залезла в багажник машины, чтобы не отдавать иномарку
В пермской больнице умерла сотрудница соликамского завода «Урал»
В Прикамье водитель легковушки, избегая столкновения с КамАЗом, съехал в кювет
В Пермском крае штрафы автомобилистов пойдут на ремонт дорог
В Прикамье отец и сын присвоили более 700 тысяч рублей
В Перми до 22 августа должны закончить ремонт сетей на перекрестке Революции и Островского
В Перми суд решил приостановить деятельность торгового центра «Лайнер»
В Прикамье финансирование расселения аварийного жилья увеличится до 1 млрд рублей
Руководитель пермской фирмы подозревается в неуплате налогов на 60 млн рублей
Пермское УФАС обвиняет «Медлайф» в нарушении закона о рекламе
В Прикамье школьный учитель с другом совершил разбойное нападение на магазин
Пострадавшего на пожаре в поселке Сылва мужчину, доставили в пермскую больницу
В Березниках должнику, сбившему на автомобиле судебных приставов, грозит до 10 лет лишения свободы
В Прикамье водителю-наркоману грозит до двух лет лишения свободы
Соцсети: в парке Горького упал столб в веревочном парке
В следующем году из Перми в Крым можно будет добраться поездом
В Перми телефонный мошенник осужден на 16,5 лет лишения свободы
В ближайшую субботу в Перми в парке им. Горького пройдет День здоровья