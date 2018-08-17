9 сентября в Перми пройдут ярмарки сельхозпродукции местных производителей

СЕГОДНЯ 13:39 2018-08-17T13:39:10+03:00

Площадки будут принимать гостей с 10:00 до 20:00

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9 сентября в каждом районе Перми пройдут сельскохозяйственные выставки. Площадки будут работать весь день - с 10 до 20 часов по адресам:

- Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 114;

- Кировский район, улица Ласьвинская, 18;

- Ленинский район, улица Попова, 23;

- Мотовилихинский район, улица Аркадия Гайдара, 13а, у торгового центра «КИТ»;

- Орджоникидзевский район, улица Академика Веденеева, 54, площадь перед Дворцом культуры «Искра»;

- Свердловский район, улица Николая Островского, 60.

Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики, торговые места на ярмарках предоставляются на безвозмездной основе. Заявки на участие в ярмарке нужно направлять в департамент экономики и промышленной политики по адресу: улица Сибирская, 27, кабинет №107. Контактный телефон: 257-19-40 (Фогель Светлана Геннадьевна); адрес электронной почты: fogel-sg@gorodperm.ru.