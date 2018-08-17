2018-08-17T13:16:24+03:00
Общество

Топ-4 мест в Перми, где можно увидеть уникальные деревья

Наш город - один из самых зеленых в стране
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба мэриифото: пресс-служба мэрии
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Леса занимают почти половину площади Перми (около 37 972 гектара) – таким богатством не обладает ни один другой город страны. И в городских лесах явно выделяются уникальные деревья.

Так, в Черняевском лесу на территории парка культуры и отдыха «Балатово» растет «сосна-патриарх», возраст которой предположительно около 300 лет. Ее высота – 27 метров, длина окружности ствола – 2,75 метров. Это дерево участвовало во всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы».

В Мотовилихинском участковом лесничестве, где созданы памятники природы «Липовая гора» и «Липогорский», можно увидеть «шагающее дерево» – приподнявшееся над землей на своих корнях. Еще одна «изюминка» на экологической тропе Мотовилихи– это вяз, довольно редкое дерево в наших лесах. Также там растут двухсотлетние реликтовые липы. Особый интерес представляют деревья с дуплами, часть которых заселяют птицы, за которыми можно понаблюдать.

В Левшинском участковом лесничестве в месте под названием «Чертов лог» произрастают липы высотой около 35 метров. Там можно увидеть 110-летнего великана диаметров 1, 05 метра. Это дерево - один из символов города. Она дало название таким географическим объектам на пермской карте, как «Липняки», «Липовая гора».

На экологической тропе «Крым» в Нижне-Курьинском участковом лесничестве произрастают 40-метровые 200-летние сосны. В 4 км от начала тропы можно увидеть сосна диаметром 1,29 метров.

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