2018-08-17T12:57:23+03:00
Дом. Семья

В пермский зоопарк привезли новую альпаку из Нижнего Новгорода

Кремовая Любава начинает обживать новое место обитания
Константин КЯКИНЕН
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фото: Пермский зоопаркфото: Пермский зоопарк
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Ночью в Пермь из нижегородского зоопарка «Лимпопо» привезли новую самку альпака. За новой постоялицей в аэропорт ездила ученый секретарь зоопарка Елена Бурдина. Животное кремового окраса родилось 7 декабря прошлого года. При рождении ее назвали Нюшей, а в Перми решили переименовать в Любаву.

Сейчас новая обитательница зоопарка обживает свое место жительства.

Напомним. что в июле в зоопарке случилось пополнение. У самца Эдмундо и самки Эсмеральды родился «сынок» Игорек, которого назвали в честь голкипера сборной России Игоря Акинфеева.Незадолго до появления в зоопарке долгожданного малыша наша сборная провела матч с Испанией и победила.

Первым в пермском зоопарке появился Эдмундо, который очень скучал, когда жил в вольере один. В 2016 году для него привезли самочку Эсмеральду.

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