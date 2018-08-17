В пермский зоопарк привезли новую альпаку из Нижнего Новгорода
Ночью в Пермь из нижегородского зоопарка «Лимпопо» привезли новую самку альпака. За новой постоялицей в аэропорт ездила ученый секретарь зоопарка Елена Бурдина. Животное кремового окраса родилось 7 декабря прошлого года. При рождении ее назвали Нюшей, а в Перми решили переименовать в Любаву.
Сейчас новая обитательница зоопарка обживает свое место жительства.
Напомним. что в июле в зоопарке случилось пополнение. У самца Эдмундо и самки Эсмеральды родился «сынок» Игорек, которого назвали в честь голкипера сборной России Игоря Акинфеева.Незадолго до появления в зоопарке долгожданного малыша наша сборная провела матч с Испанией и победила.
Первым в пермском зоопарке появился Эдмундо, который очень скучал, когда жил в вольере один. В 2016 году для него привезли самочку Эсмеральду.