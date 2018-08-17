Жителей Прикамья осудят за то, что они убили собаку друга и сделали из нее шашлык

СЕГОДНЯ 12:52 2018-08-17T12:52:38+03:00

Пес Ричард был верным другом семьи, но это не остановило пьяных живодеров

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В Чайковском осудят двух мужчин, которые жестоко убили собаку, а затем сделали из нее шашлык.

Это случилось еще весной. Компания, состоящая из двух девушек и четырех мужчин, заявилась в гости к другу. Они употребляли алкоголь. Затем друг ушел помогать родственникам на огороде.

- Молодые люди решили сделать из пса Ричарда, который жил в будке во дворе дома, шашлык, - рассказали нам в прокуратуре города Чайковский. - Двое мужчин увели пса в сарай и убили его. Во время этого собака испытывала мучения.

После этого компания разделала бедное животное и сделала из него шашлык. Затем молодые люди разошлись, прихватив с собой телевизор. Хозяин, пришедший домой, был в ужасе от увиденного.

- Он обратился в полицию, - добавили в прокуратуре. - Двоих мужчин, которые убивали собаку, будут судить по статье «Жестокое обращение с животным, с причинением ему страданий, повлекшее его гибель».