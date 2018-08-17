В воскресенье будет ограничено движение по трассе Пермь-Екатеринбург

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-17T11:45:36+03:00

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Краевое министерство транспорта предупреждает, что 19 августа на трассе Пермь-Екатеринбург будет затруднено движение. В воскресенье из Екатеринбурга в Юго-Камский повезут гигантские баки для проекта Газпрома «Северный поток-2». Огромные адсорберы изготовили на заводе «Уралхиммаш».

Длина автопоезда составляет более 50 м, ширина порядка 5,5 м., высота — 6 м. Общий вес автопоезда превышает 360 тонн. Скорость движения не превышает 25 км/ч. Для удобства водителей колонна будет останавливаться для пропуска другого автотранспорта. На развязке в районе Кукуштана автоколонна выедет на полосу встречного движения и покинет федеральную трассу. Их доставят до поселка Юго-Камский, после чего погрузят на баржи для дальнейшей транспортировки.

Ранее мы писали, что в Перми до 22 августа должны закончить ремонт сетей на перекрестке Революции и Островского. В этом году энергетики обновят теплосеть на участке улицы от Малышева до Тимирязева.