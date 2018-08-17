2018-08-17T10:44:35+03:00
Общество

В Перми городской архив переедет в новое здание, которое сейчас ремонтируют

Помещение на ул. Дениса Давыдова, 15 будет отвечать всем требованиям по хранению документов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермский городской архив размещается в двух зданиях – на проезде Якуба Коласа, 5 и на бульваре Гагарина, 58а. В архиве находятся около 180 тысяч документов, ежегодно принимаются 4-5 тысяч дел. И в обоих зданиях возник дефицит площадей.

Кроме того, на Якуба Коласа, 5 архив находится в цокольном этаже жилого дома, по бульвару Гагарина, 58а – на первом этаже общежития. Хранение архивных документов в нижних этажах жилых зданий не отвечает нормам.

Пермскому городскому архиву было предоставлено трехэтажное здание с пристроем по улице Дениса Давыдова, 15. Там может быть размещено свыше 300 тысяч единиц хранения, в том числе фото- и видеодокументы, справки, аудиофайлы.

Сейчас в здании начался капитальный ремонт: укрепление стен, перегородок, потолков. Планируется, что городской архив переедет в новые помещения во второй половине 2019 года.

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