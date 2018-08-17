2018-08-17T10:33:22+03:00
Общество

В Перми должница залезла в багажник машины, чтобы не отдавать иномарку

Женщина накопила долг в 190 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»фото: пресс-служба Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
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В Дзержинском районе Перми должница залезла в багажник машины, мешая аресту автомобиля. Судебные приставы и энергетики Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» приехали арестовывать автомобиль Ford Explorer 2014 года выпуска, который принадлежал неплатильщице.

Как отметили в пресс-службе энергетической компании, задолженность пермячки за отопление и горячее водоснабжение, подтвержденная судом, составляет 42 тысяч рублей. В целом, она задолжала энергетикам 190 тысяч рублей.

Пока судебные приставы составляли акт описи имущества, должница времени зря не теряла и залезла в багажник машины. Супруг должницы также противодействовал приставам – он нецензурно выражался, держа в руке противопожарный топор.

- Женщина не реагировала на замечания и отказывалась покидать подготовленное к эвакуации транспортное средство, - сообщили в службе судебных приставов. - На нарушительницу был составлен протокол об административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Штрафные санкции возымели свое действие: женщина покинула свое укрытие, автомобиль был изъят и отправлен на специализированную стоянку.

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