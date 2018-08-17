2018-08-17T09:44:37+03:00
Происшествия

В пермской больнице умерла сотрудница соликамского завода «Урал»

Вторая пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми в ожоговом центре больницы №21 скончалась женщина, пострадавшая при взрыве на соликамском заводе «Урал». В пермскую больницу она поступила с ожогами 80% тела.

Вторая пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили в краевом Минздраве.

Напомним, что утром 14 августа на заводе «Урал» в Соликамске в пороховом цехе произошло возгорание. Пострадали две работницы. С ожогами 80 процентов тела их доставили в Березники, а затем в ожоговый центр больницы №21 в Пермь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда (ч.1 ст. 143 УК РФ). Сейчас выясняются причины возгорания.

Ранее мы писали, что пострадавшего на пожаре в поселке Сылва мужчину, доставили в пермскую больницу. 47-летний садовод сушил овощную яму газовой горелкой и спалил дом.

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