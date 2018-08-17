В Прикамье водитель легковушки, избегая столкновения с КамАЗом, съехал в кювет

СЕГОДНЯ 07:49 2018-08-17T07:49:56+03:00

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16 августа в 18.10 по трассе Кунгур – Соликамск – мостовой переход через Каму в направлении Березников двигался КамАЗ. При повороте направо 26-летний водитель большегруза едва не столкнулся с автомобилем «Опель Астра». 27-летний водитель иномарки, чтобы избежать столкновения с грузовиком, вынужден был съехать в кювет.

В аварии пострадали водитель легковушки и 15-летняя пассажирка. Они обратились в больницу, где им была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми "Запорожец" сбил 17-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет. Велосипедист получил травмы.