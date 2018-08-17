В Перми до 22 августа должны закончить ремонт сетей на перекрестке Революции и Островского

СЕГОДНЯ 06:12 2018-08-17T06:12:03+03:00

В этом году энергетики обновят теплосеть на участке улицы от Малышева до Тимирязева

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Энергетики Пермской сетевой компании пообещали завершить работы по замене теплосетей на перекрестке до 22 августа. Ремонт закончится раньше срока, поскольку от пермяков поступают жалобы на затруднение движения на одном из основных перекрестков центра города, где ежедневно проезжает несколько тысяч автомобилей.

Сейчас энергетики завершили первый этап реконструкции тепловой сети на улице Николая Островского. С 9 августа реализована часть сложных работ по обновлению тепломагистрали. Были заменены изношенные участки сети на современные теплопроводы со сроком эксплуатации до 25 лет.

С 14 августа стартовал второй этап перекладки. Как сообщили в компании, сложность проведения работ заключается в том, что тепловая сеть здесь проходит зигзагом, и предполагается большой объем мероприятий по замене теплопроводов и канала, по которому проходит обновленная теплосеть.

После окончания работ на перекрестке Революции и Островского энергетики перейдут к участку улицы Островского от улицы Революции до улицы Тимирязева.

В этом году энергетики обновят теплосеть на участке улицы от Малышева до Тимирязева диаметром 700 мм длиной 360 метров. Это одна из ключевых «тепловых артерий» города.

Напомним, что в связи с работами на перекрестке изменилось движение транспорта.