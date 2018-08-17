2018-08-17T06:00:51+03:00
Общество

В Перми суд решил приостановить деятельность торгового центра «Лайнер»

В здании обнаружено 65 нарушений требований пожарной безопасности
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Еще один пермский торговый центр попал под запрет. Работники прокуратуры Мотовилихинского района приехали с проверкой в торговый центр «Лайнер», который расположен по адресу: булл. Гагарина, 46 и нашла 65 нарушений требований пожарной безопасности.

Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, действующая система автоматического пожаротушения неисправна. При этом не произведен монтаж новой и допущена эксплуатация неисправных модулей порошкового пожаротушения и дымовых извещателей. Кроме того, баннеры, размещенные на фасаде здания, выполнены из горючих материалов. Часть планов по эвакуации людей из здания в случае пожара не соответствует планировке, а запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа и др.

Мотовилихинская прокуратура направила материалы проверки в суд с требованием о запрете эксплуатации торгового центра «Лайнер» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Судом приостановил деятельность центра, но решение еще не вступило в законную силу.

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