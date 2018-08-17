В Прикамье финансирование расселения аварийного жилья увеличится до 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 05:50 2018-08-17T05:50:42+03:00

Новая программа начала действовать с апреля этого года

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Депутаты Законодательного Собрания Пермского края в первом чтении приняли законопроект о бюджете. Проект предусматривает увеличение финансирования программы ликвидации аварийного жилья на 2019 и 2020 годы в полтора раза.

Если ранее на расселение из бюджета выделялось порядка 446 млн рублей, то теперь эту сумму планируют увеличить до 1 млрд в год. По предварительным подсчетам, это позволит дополнительно расселить еще порядка 120 тысяч кв.м. за два года, сообщает пресс-служба губернатора края.

Напомним, 1 января 2018 года в Пермском крае завершилась реализация федеральной программы расселения аварийного жилищного фонда. По ней новое жилье получили 12 804 человека, ликвидировано 174,8 тыс. кв.м аварийного жилья. Правительством Пермского края было принято решение о разработке новой, региональной программы расселения, рассчитанной на 3 года. Она начала действовать в апреле этого года.

До конца года в шести территориях края будет расселено 19 тысяч кв.м. аварийного жилищного фонда. 80% граждан уже получили социальные выплаты и выбирают новое жилье.