2018-08-17T05:50:42+03:00
Общество

В Прикамье финансирование расселения аварийного жилья увеличится до 1 млрд рублей

Новая программа начала действовать с апреля этого года
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Депутаты Законодательного Собрания Пермского края в первом чтении приняли законопроект о бюджете. Проект предусматривает увеличение финансирования программы ликвидации аварийного жилья на 2019 и 2020 годы в полтора раза.

Если ранее на расселение из бюджета выделялось порядка 446 млн рублей, то теперь эту сумму планируют увеличить до 1 млрд в год. По предварительным подсчетам, это позволит дополнительно расселить еще порядка 120 тысяч кв.м. за два года, сообщает пресс-служба губернатора края.

Напомним, 1 января 2018 года в Пермском крае завершилась реализация федеральной программы расселения аварийного жилищного фонда. По ней новое жилье получили 12 804 человека, ликвидировано 174,8 тыс. кв.м аварийного жилья. Правительством Пермского края было принято решение о разработке новой, региональной программы расселения, рассчитанной на 3 года. Она начала действовать в апреле этого года.

До конца года в шести территориях края будет расселено 19 тысяч кв.м. аварийного жилищного фонда. 80% граждан уже получили социальные выплаты и выбирают новое жилье.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пермской больнице умерла сотрудница соликамского завода «Урал»
В Прикамье водитель легковушки, избегая столкновения с КамАЗом, съехал в кювет
В Пермском крае штрафы автомобилистов пойдут на ремонт дорог
В Прикамье отец и сын присвоили более 700 тысяч рублей у центра занятости
В Перми до 22 августа должны закончить ремонт сетей на перекрестке Революции и Островского
В Перми суд решил приостановить деятельность торгового центра «Лайнер»
Руководитель пермской фирмы подозревается в неуплате налогов на 60 млн рублей
Пермское УФАС обвиняет «Медлайф» в нарушении закона о рекламе
В Прикамье школьный учитель с другом совершил разбойное нападение на магазин
Пострадавшего на пожаре в поселке Сылва мужчину, доставили в пермскую больницу
В Березниках должнику, сбившему на автомобиле судебных приставов, грозит до 10 лет лишения свободы
В Прикамье водителю-наркоману грозит до двух лет лишения свободы
Соцсети: в парке Горького упал столб в веревочном парке
В следующем году из Перми в Крым можно будет добраться поездом
В Перми телефонный мошенник осужден на 16,5 лет лишения свободы
В ближайшую субботу в Перми в парке им. Горького пройдет День здоровья