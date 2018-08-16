Пермское УФАС обвиняет «Медлайф» в нарушении закона о рекламе

СЕГОДНЯ 15:06 2018-08-16T15:06:48+03:00

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Пермские антимонопольщики выявили признаки нарушения о рекламе в листовках о детской поликлинике «Медлайф». Рекламу распространяли в многоквартирных домах Перми.

На последней странице листовки была размещена следующая информация: «Лучшие специалисты города с большим опытом работы и умением найти подход к каждому ребенку ждут вас и ваших детей. Нас выбрали уже более 20 тыс. семей…»

- Из текста следует, что услуги по педиатрии в клинике детского здоровья «Медлайф» оказывают лучшие врачи города, - говорит начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова. - Однако, нет никаких доказательств того, что эти врачи – лучшие.

Таким образом, пермские антимонопольщики сделали вывод, что «Медлайф» нарушил Закон о рекламе. В связи с этим Пермское УФАС России возбудило дело, которое будет рассмотрено 13 сентября.