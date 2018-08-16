Пострадавшего на пожаре в поселке Сылва мужчину, доставили в пермскую больницу
15 августа около полудня в поселке Сылва Пермского района загорелся двухэтажный дачный домик. К моменту прибытия пожарных он был практически полностью охвачен огнем. Существовала угроза распространения пламени на соседние строения.
В течение часа пожарные боролись с огнем, не давая ему распространиться. В тушении принимали участие 28 человек и 9 единиц техники. Площадь пожара составила 102 кв. метра, сообщили в краевом МЧС.
На пожаре был травмирован 47-летний мужчина. С ожогами 20% тела он был доставлен в ожоговое отделение больницы №21 Перми.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Установлено, что вспышка произошла во время сушки овощной ямы с помощью газовой горелки.
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