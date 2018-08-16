В Березниках должнику, сбившему на автомобиле судебных приставов, грозит до 10 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 11:18 2018-08-16T11:18:45+03:00

Один из инспекторов оказался на капоте, второму проехали по ноге

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В Березниках судебные приставы приехали арестовывать автомобиль «Volkswagen Tiguan». Должник никак не хотел расставаться с любимой машиной, которая находила в залоге у банка.

Сначала водитель иномарки заблокировал колеса машины. Судебным приставам пришлось вызывать кран-борт для эвакуации и сотрудников ГИБДД. Когда госатоинспекторы уехали, мужчина решился на побег.

- Не выказывая лишних эмоций, он попросил разрешения пройти к машине, чтобы достать оставленные в ней документ, - рассказали в службе судебных приставов. - Как только мужчина оказался в салоне иномарки, он ударил по газам прямо на судебных приставов. Один из инспекторов, молниеносно среагировав, схватил сослуживицу за рукав кителя, но, несмотря на это, она оказалась на капоте машины.

Даже после этого правонарушитель не думал останавливаться и продолжил движение. Инспектор успел стащить свою коллегу с иномарки. Водитель проехал по ноге судебному приставу и скрылся.

На место совершения исполнительных действий вызваны сотрудники ГИБДД и полиции. Пострадавшие доставлены в травмпункт для оказания медицинской помощи.

Автомобиль найден и арестован, а водителю грозит срок до 10 лет лишения свободы.