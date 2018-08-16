2018-08-16T11:18:45+03:00
Общество

В Березниках должнику, сбившему на автомобиле судебных приставов, грозит до 10 лет лишения свободы

Один из инспекторов оказался на капоте, второму проехали по ноге
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Березниках судебные приставы приехали арестовывать автомобиль «Volkswagen Tiguan». Должник никак не хотел расставаться с любимой машиной, которая находила в залоге у банка.

Сначала водитель иномарки заблокировал колеса машины. Судебным приставам пришлось вызывать кран-борт для эвакуации и сотрудников ГИБДД. Когда госатоинспекторы уехали, мужчина решился на побег.

- Не выказывая лишних эмоций, он попросил разрешения пройти к машине, чтобы достать оставленные в ней документ, - рассказали в службе судебных приставов. - Как только мужчина оказался в салоне иномарки, он ударил по газам прямо на судебных приставов. Один из инспекторов, молниеносно среагировав, схватил сослуживицу за рукав кителя, но, несмотря на это, она оказалась на капоте машины.

Даже после этого правонарушитель не думал останавливаться и продолжил движение. Инспектор успел стащить свою коллегу с иномарки. Водитель проехал по ноге судебному приставу и скрылся.

На место совершения исполнительных действий вызваны сотрудники ГИБДД и полиции. Пострадавшие доставлены в травмпункт для оказания медицинской помощи.

Автомобиль найден и арестован, а водителю грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пострадавшего на пожаре в поселке Сылва мужчину, доставили в пермскую больницу
В Прикамье водителю-наркоману грозит до двух лет лишения свободы
Соцсети: в парке Горького упал столб в веревочном парке
В следующем году из Перми в Крым можно будет добраться поездом
В Перми телефонный мошенник осужден на 16,5 лет лишения свободы
В ближайшую субботу в Перми в парке им. Горького пройдет День здоровья
В частные дома Мотовилихинского района Перми возвращается газ
В Перми пожарные спасли трех женщин и трехлетнего малыша
«Амкар» - вначале закрыли футбольный клуб, а теперь и кафе
В Кунгуре многодетную мать будут судить за гибель одного из четырехмесячных близнецов, которые выпали из коляски
В Перми в гипермаркете «Виват» обнаружили 64 нарушения пожарной безопасности
Пермские ученые разрабатывают конструкции для хранения вещей в открытом космосе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на соликамском заводе «Урал»
В Прикамье сдан участок дороги между Курашимом и Платошино
В Перми парни напали на таксиста с "розочкой" и ограбили его
То ли вандалы, то ли фанаты: в центре Перми срезали баннер Сальвадора Дали
В Чайковском судят бывшего директора "Водоканала", который скрыл от налогов 29 млн рублей
В Прикамье заключенный, которого отправили в штрафной изолятор, объявил голодовку
В Перми "Запорожец" сбил 17-летнего велосипедиста на пешеходном переходе
Более 1500 пермяков решили отказаться от цветов на 1 сентября ради больных детей
В Перми автобус столкнулся с иномаркой, пострадали женщина и ребенок
При пожаре на заводе в Соликамске пострадали две женщины
В Прикамье вводится временный запрет на купание детей в бассейнах
В Перми заканчиваются работы по устранению аварии, из-за которой 9 тысяч человек остались без света
В Перми устранена авария на газопроводе в Мотовилихинском районе
В Чайковском полицейский избил пьяного подростка и отправился в колонию