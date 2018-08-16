2018-08-16T11:16:46+03:00
Происшествия

В Прикамье водителю-наркоману грозит до двух лет лишения свободы

Молодого человека уже не в первый раз останавливают инспекторы дорожного движения за вождения в нетрезвом виде
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Звездном судят 30-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

В июле его остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки документов госавтоинспекторы рассмотрели у водителя внешние признаки наркотического опьянения. Он неадекватно реагировал на вопросы полицейских, сильно нервничал и, вообще, вел себя странно. Кроме того, стражи порядка заметили, что у водителя были сильно расширены зрачки. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили опасения инспекторов дорожного движения. В организме молодого человека был обнаружен гашиш.

Также было установлено, что ранее нарушитель привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Тогда судом ему было назначено наказание в виде лишения водительских прав на срок 18 месяцев и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Сейчас злостному нарушителю грозит наказание до двух лет лишения свободы, рассказали в краевой полиции.

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