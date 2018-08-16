В Прикамье водителю-наркоману грозит до двух лет лишения свободы
В Звездном судят 30-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
В июле его остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки документов госавтоинспекторы рассмотрели у водителя внешние признаки наркотического опьянения. Он неадекватно реагировал на вопросы полицейских, сильно нервничал и, вообще, вел себя странно. Кроме того, стражи порядка заметили, что у водителя были сильно расширены зрачки. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили опасения инспекторов дорожного движения. В организме молодого человека был обнаружен гашиш.
Также было установлено, что ранее нарушитель привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Тогда судом ему было назначено наказание в виде лишения водительских прав на срок 18 месяцев и штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Сейчас злостному нарушителю грозит наказание до двух лет лишения свободы, рассказали в краевой полиции.