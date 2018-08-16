Соцсети: в парке Горького упал столб в веревочном парке

СЕГОДНЯ 07:55 2018-08-16T09:26:49+03:00

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15 августа в 18.20 в парке Горького упал деревянный столб, который служил опорой для веревочной трассы. По словам очевидцев, за пять минут до происшествия по этой трассе ползали дети. На фото видно, что основание столба сильно прогнило.

- Перед падением сетку специально раскачивал один из инструкторов, - рассказал пользователь соцсети. - В это время на полосе находились дети. После происшествия детей не сняли с полосы, но аттракцион закрыли только после того, как ребята прошли его. Наша коляска с младшим ребенком стояла в трех метрах, и нас окатило водой из бассейна, в который упал столб.

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