2018-08-16T07:35:48+03:00
Общество

В следующем году из Перми в Крым можно будет добраться поездом

Пассажирские поезда будут ходить в Крым после запуска в 2019 году железнодорожной части моста через Керченский пролив
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пассажирские поезда из Перми и еще 10 городов России будут ходить в Крым после запуска в 2019 году железнодорожной части моста через Керченский пролив. Специалисты готовят инфраструктуру железной дороги полуострова к вводу моста.

- Сегодня согласован график движения на 10 пар пассажирских поездов, - сообщил ТАСС гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин. - Пассажирское сообщение с Евпаторией - Симферополем - Севастополем - Феодосией будет организовано из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воркуты, Мурманска, Новосибирска, Архангельска, Екатеринбурга, Казани, Челябинска и Ростова-на-Дону.

Уже в первый год по мосту, согласно прогнозам, проедут в обе стороны более 6 млн человек.

Напомним, что автомобильную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая.

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