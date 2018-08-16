В следующем году из Перми в Крым можно будет добраться поездом
Пассажирские поезда из Перми и еще 10 городов России будут ходить в Крым после запуска в 2019 году железнодорожной части моста через Керченский пролив. Специалисты готовят инфраструктуру железной дороги полуострова к вводу моста.
- Сегодня согласован график движения на 10 пар пассажирских поездов, - сообщил ТАСС гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин. - Пассажирское сообщение с Евпаторией - Симферополем - Севастополем - Феодосией будет организовано из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воркуты, Мурманска, Новосибирска, Архангельска, Екатеринбурга, Казани, Челябинска и Ростова-на-Дону.
Уже в первый год по мосту, согласно прогнозам, проедут в обе стороны более 6 млн человек.
Напомним, что автомобильную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая.