В ближайшую субботу в Перми в парке им. Горького пройдет День здоровья

СЕГОДНЯ 06:50 2018-08-16T06:50:07+03:00

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18 августа в пермском парке им. Горького пройдет День здоровья. На площади у ротонды разместятся несколько мобильных комплексов. С 10 до 13 часов все желающие сдать кровь, а с 11 до 15 часов гости парка смогут проверить свое сердце - измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови. После обследования врач бесплатную консультацию.

Также в мобильном центре здоровья можно будет пройти экспресс-диагностику на ВИЧ-статус. А с 11 до 15 часов пермяков приглашают сделать обязательную ежегодную флюорографию, сообщили в краевом минздраве.

Кроме того, в День здоровья пройдет презентация возможностей цифровой стоматологии последнего поколения. А также, дегустация продуктов здорового питания – кисломолочных десертов.

- Проведение Дня здоровья в популярном у пермяков месте отдыха уже стало нашей доброй традицией, – говорит главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. - Для гостей праздника - это прекрасная возможность не только пройти экспресс-обследования или стать донором крови, но и в целом задуматься о сохранении своего здоровья и о своевременной профилактике различных заболеваний, о которой мы тоже будем говорить в ходе мероприятия.