В частные дома Мотовилихинского района Перми возвращается газ

СЕГОДНЯ 06:29 2018-08-16T06:29:32+03:00

Изменить размер текста: A A

14 августа были завершены работы по устранению аварии на газопроводе в микрорайонах Ива-1 и Ива Спортивная. В многоквартирные дома газ уже поступил, сейчас ведутся работы по опрессовке и подаче «голубого топлива» в частные дома.

Как отметили в пресс-службе мэрии, газ запущен в дома по адресам: ул. Грибоедова, 68 (за исключением 30 квартир), 124, 125, 131, ул. Лесная, 5, ул. Сакко и Ванцетти, 122, ул. Артема, 130, 132, 134, 116/1, 116/2, ул. Актера Емельянова, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 54, 56, ул. Краеведа Волегова, 42, 47, 49, 51, 53, 55, ул. Художника Зеленина, 47, 49.

Продолжаются работы в домах по улице Сакко и Ванцетти, 109, 116, 117. Работы продолжаются.

По информации АО «Газпром газораспределение Пермь», запуск газа в частные дома планируется выполнить до конца недели. Подача газоснабжения осуществляется при наличии доступа к газовому оборудованию.

Напомним, 10 августа произошла аварийная ситуация на частном газопроводе в микрорайонах Ива-1 и Ива Спортивная. Под отключение попало 5 многоквартирных и 289 частных домов.