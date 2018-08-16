2018-08-16T06:14:22+03:00
Происшествия

В Перми пожарные спасли трех женщин и трехлетнего малыша

Мама ребенка поблагодарила спасателей
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МЧС по Пермскому краюфото: ГУ МЧС по Пермскому краю
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В Перми 14 августа в расселенной квартире на первом этаже двухэтажного дома по ул. Левшинская начался пожар. Когда огнеборцы приехали к месту происшествия, дым поднимался в жилые квартиры второго этажа.

Самостоятельно вышли на улицу двое жильцов. Они рассказали, что на втором этаже над горящей квартирой находится маленький ребенок с бабушкой. Пожилая женщина плохо ходит и выйти самостоятельно не может. Командир отделения Артем Цецегов и старший пожарный Иван Балыгин бросились на помощь. В квартире они обнаружили четырех человек: трех женщин и трехлетнего мальчика.

Надев маски на малыша и 83-летнюю женщину, они вынесли их на руках из квартиры. Ребенка пожарные отдали прибежавшей с работы к дому маме. Затем они вернулись в квартиру, надели маски на двух женщин - 56 и 59 лет, которые еще оставались в огненном «плену». Они вывели их на улицу.

- Благодаря слаженным действиям Артема Цецегова и Ивана Балыгина никто не пострадал, - рассказали в краевом МЧС. - Мама спасённого на пожаре малыша обратилась в нашу пресс-службу со словами благодарности.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. По факту проводится проверка.

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