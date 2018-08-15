2018-08-15T19:12:14+03:00
Общество

«Амкар» - вначале закрыли футбольный клуб, а теперь и кафе

В Перми судебные приставы опечатали кафе, названное в честь футбольной команды
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Деятельность кафе «Амкар», расположенного в Перми по улице Куйбышева, 95, приостановили из-за грубых санитарно-эпидемиологических нарушений, выявленных при проверке, сообщили в службе судебных приставов. Нарушения серьезные, способные вызвать кишечные заболевания, сальмонеллезную инфекцию и даже привести к массовому отравлению людей.

- Наибольший риск для безопасности посетителей влекут несоблюдение необходимых гигиенических условий для приготовления блюд, обработка сырых и готовых продуктов в одном помещении, отсутствие раковин для мытья рук в местах приготовления горячего, мясных и рыбных полуфабрикатов, а также холодных закусок, - рассказали в УФССП. - Нарушаются правила обработки столовой и кухонной посуды. Закупленное продовольственное сырье попадает в доготовочный цех через участок по приготовлению блюд. В санитарных книжках трех поваров и мойщицы посуды нет отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Кафе «Амкар» останется опечатанным на 60 суток

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