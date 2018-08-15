В Перми в гипермаркете «Виват» обнаружили 64 нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-15T15:32:27+03:00

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В Дзержинском районе Перми прокуратура проверила гипермаркет «Виват» (шоссе Космонавтов, д. 65). В ходе проверки выявлено 64 нарушения правил пожарной безопасности.

Так, двери закрываются изнутри на ключ, что не позволяет посетителям свободно выбраться наружу. Помещения не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализацией, а эвакуационные пути загромождены торговым оборудованием и другими предметами, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

14 августа Дзержинский районный суд удовлетворил требования прокурора о приостановлении деятельности гипермаркета. Решение суда не вступило в законную силу. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее мы писали, что в Перми приставы опечатали мебельный центр «Олимп». Магазин закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности. Двери мебельного центра «Олимп», расположенного по адресу: улица Свиязева, 39а, опечатаны. Приставы пообещали, что будут регулярно проверять – не откроет ли руководство мебельный центр самовольно.