В Перми парни напали на таксиста с "розочкой" и ограбили его

СЕГОДНЯ 12:38 2018-08-15T12:38:28+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми по горячим следам раскрыто дерзкое нападение на таксиста. 35-летний водитель «Лада Ларгус» приехал на заказ к дому по ул. Юрша. В машину сели двое молодых людей. В пути они накинулись на водителя с"розочкой" и стали угрожать шоферу. Похитив деньги и сотовый телефон, молодчики скрылись.

Таксист обратился в полицию и подробно описал внешность грабителей. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении. Ими оказались 21-летний и 22-летний жители поселка Ильинский. Молодые грабители уже привлекались к уголовной ответственности.

Имущество таксиста изъято. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

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