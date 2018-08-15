2018-08-15T12:38:28+03:00
Происшествия

В Перми парни напали на таксиста с "розочкой" и ограбили его

21-летний и 22-летний грабители арестованы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Мотовилихинском районе Перми по горячим следам раскрыто дерзкое нападение на таксиста. 35-летний водитель «Лада Ларгус» приехал на заказ к дому по ул. Юрша. В машину сели двое молодых людей. В пути они накинулись на водителя с"розочкой" и стали угрожать шоферу. Похитив деньги и сотовый телефон, молодчики скрылись.

Таксист обратился в полицию и подробно описал внешность грабителей. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении. Ими оказались 21-летний и 22-летний жители поселка Ильинский. Молодые грабители уже привлекались к уголовной ответственности.

Имущество таксиста изъято. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми 18-летняя мать заколола отверткой новорожденного сына. Она не «желала внебрачного материнства»

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