2018-08-15T11:36:32+03:00
Звезды

То ли вандалы, то ли фанаты: в центре Перми срезали баннер Сальвадора Дали

Огромный плакат с изображением художника исчез с Комсомольского проспекта
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Портрет великого мистификатора украшал Компрос.Портрет великого мистификатора украшал Компрос.
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В ночь на среду, 15 августа с рекламной конструкции, расположенной на углу Комсомольского проспекта и улицы Краснова неизвестные люди срезали баннер Центрального выставочного зала, посвященный выставке «Сальвадор ДАЛИ. Тайнопись». На огромном плакате был изображен сам художник.

- Анонсы выставок на этом месте размещаются много лет, мирно соседствуя с театральными афишами, и подобных случаев не наблюдалось. А тут аккуратненько так срезали баннер, - рассказали в Центральном выставочном зале. - Остается гадать, были ли ночные гости поклонниками Сальвадора Дали или фантазии художника кому-то настолько не нравились. А, возможно, кому-то баннер банально понадобился для ремонтных работ?

В любом случае фактом вандализма теперь будет заниматься полиция. А организаторы выставки пообещали повесить новый портрет «великого мистификатора».

Сейчас стенд ободран.

Сейчас стенд ободран.

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