2018-08-15T11:29:30+03:00
Общество

В Чайковском судят бывшего директора "Водоканала", который скрыл от налогов 29 млн рублей

Со своего поста муниципальный служащий уволен
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чайковском завершено уголовное дело по обвинению в сокрытии налогов бывшего руководителя муниципального предприятия "Водоканал".

По версии следствия, в 2016 году руководитель муниципального предприятия дал указание переводить денежные средства, поступающие на счета, подконтрольным организациям. При этом он знал о наличии долга по налогу на добавленную стоимость предприятия.

В феврале 2016 года общая сумма задолженности составляла более 6 миллионов рублей. А общая сумма сокрытых денежных средств превысила 29 миллионов рублей.

Как сообщили в краевом следственном комитете, были допрошены десятки свидетелей, изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проанализированы результаты документальных исследований. Материалы уголовного дела составили 13 томов.

В ходе следствия с занимаемой должности муниципальный служащий был уволен. Сейчас уголовное дело отправлено в суд с обвинительным заключением.

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