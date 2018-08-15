2018-08-15T11:18:35+03:00
Общество

В Прикамье заключенный, которого отправили в штрафной изолятор, объявил голодовку

По требованию прокурора наказание ему отменили
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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11 августа жена заключенного исправительной колонии №37 в Чусовом обратилась к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Она сообщила, что руководство учреждения незаконно водворила ее супруга в штрафной изолятор и мужчина начал голодовку. Также она сообщила, что заявления о вызове прокурора по надзору колония не отправляет.

В тот же день омбудсмен направил информацию для проверки в адрес Кизеловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

- Два взыскания в виде выдворения в штрафной изолятор признаны незаконными и отменены уже на следующий день, - сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. - Голодовку мужчина прекратил.

Ранее мы писали, что в Перми осудили двух бывших полицейских за фальсификацию доказательств по делу. Их приговорили к условному наказанию. Суд назначил каждому наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно,

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