В Перми "Запорожец" сбил 17-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-15T10:40:26+03:00

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14 августа в Дзержинском районе краевого центра около 18 часов водитель автомобиля ЗАЗ CHANCE на шоссе Космонавтов сбил 17-летнего велосипедиста в районе дома №63.

По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет. Велосипедист получил травмы.

В ГИБДД напомнили, что по правилам дорожного движения велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Необходимо спешиться и, убедившись в безопасности перехода, осуществить переход.

Ранее мы писали, что 15-летний подросток на мотоцикле без номеров врезался в грузовик. 14 августа в Орджоникидзевском районе краевой столицы около двух часов дня на автодороге на Чусовской водозабор в аварию попал 15-летний мотоциклист. Подросток ехал на мотоцикле RASER без государственного регистрационного знака и врезался в грузовик ISUZU, который двигался в попутном направлении. С места ДТП школьника увезли в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.