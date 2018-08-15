2018-08-15T10:23:59+03:00
Общество

Более 1500 пермяков решили отказаться от цветов на 1 сентября ради больных детей

Заявки на участие в акции «Цветы жизни» принимаются до 31 августа
Константин КЯКИНЕН
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фото:фонд "Дедморозим"фото:фонд "Дедморозим"
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В Прикамье родители и дети принимают решение отказаться от букетов 1 сентября и подарить учителю один букет от класса, а сэкономленные средства потратить на здоровье тяжелобольных детей, подопечных пермского фонда «Дедморозим». За несколько дней после старта акции «Цветы жизни» к ней уже присоединились 1538 участников.

В качестве сувениров каждый участник получит флажок, с которым сможет пойти на линейку. Он станет частью портфолио учеников в память о добром деле, которое они совершили вместе с родителями и учителями. Все зарегистрировавшиеся участники смогут забрать символику «Цветов жизни» с 27 по 31 августа в штабе фонда «Дедморозим» по адресу Пермь, ул. Горького, 60.

- У меня два ребёнка, так что мы подали заявку от двух классов, - говорит мама двух учеников школы №102, активист родительского комитета Елена Анатольевна. - С родительскими комитетами мы решили прививать заботу о ближних с детства. Сын мой ездит с концертами в Осинский детский дом-интернат, другие дети из класса дают благотворительные концерты в музыкальных школах.

Заявки на участие в акции «Цветы жизни» принимаются до 31 августа по ссылке. Дарить жизнь вместо цветов 1 сентября будут не только в Перми, но и в Горнозаводске, Култаево, Соликамске, Добрянке, Березниках и Лысьве.

Напомним, что в прошлом году в Пермском крае, по своей инициативе, эту идею подхватили лицей №10, школы №12, №22, №44, №84 и гимназия №7. Отказавшись от части традиционных букетов, пермские школьники вместе с родителями и учителями перевели в «Дедморозим» почти 130 тысяч рублей. Эта сумма помогла сразу нескольким ребятам с тяжелыми заболеваниями. В этом году, благодаря родителям школьников, у пермской акции появилось собственное название — «Цветы жизни».

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