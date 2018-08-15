В Перми автобус столкнулся с иномаркой, пострадали женщина и ребенок

СЕГОДНЯ 09:58 2018-08-15T09:58:46+03:00

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14 августа в Кировском районе краевого центра на Западном обходе Перми произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, на 50 км дороги водитель ПАЗика не выдержал дистанцию до движущегося впереди автомобиля "KIA Sorento". В результате ДТП пострадали женщина и 7-летний ребенок. Пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение, сообщили в пермском управлении ГИБДД.

Ранее мы писали, в Перми 15-летний подросток на мотоцикле без номеров врезался в грузовик. 14 августа в Орджоникидзевском районе краевой столицы около двух часов дня на автодороге на Чусовской водозабор в аварию попал 15-летний мотоциклист. Подросток ехал на мотоцикле RASER без государственного регистрационного знака и врезался в грузовик ISUZU, который двигался в попутном направлении. С места ДТП школьника увезли в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.