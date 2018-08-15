При пожаре на заводе в Соликамске пострадали две женщины

СЕГОДНЯ 09:43 2018-08-15T09:47:34+03:00

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Во вторник, 14 августа, на заводе в Соликамске в пороховом цехе произошла технологическая вспышка.

- Это случилось около 10-30, - сообщили нам в «Управлении гражданской защиты» по Соликамску. - Пожар тушили около часа.

В результате ЧП две сотрудницы завода получили ожоги 80 процентов тела. Их срочно доставили в ожоговый центр в Пермь.

Ранее мы писали о том, что в Перми в квартире произошел пожар, из дома спасли 7 человек. По прибытии к месту вызова первых пожарных подразделений из окна квартиры шел густой черный дым. В подъезде было сильное задымление. Самостоятельно вышли на улицу 27 жильцов. Пожарные, используя спасательные устройства, вывели из горящей квартиры хозяина, а также жильцов соседних квартир. Всего 7 человек, из них двое детей.При пожаре пострадал 80-летний мужчина, в чьей квартире произошло возгорание. Он отравился продуктами горения. Мужчину отвезли в больницу.