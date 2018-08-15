В Прикамье вводится временный запрет на купание детей в бассейнах
В Пермском крае за семь месяцев этого года зафиксировано 57 случаев заболевания энтеровирусной инфекции, что в 2,2 раза выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пермском Роспотребнадзоре.
Главный санитарный врач края Виталий Костарев выдан предписание по мерам по предотвращению угрозы дальнейшего распространения вируса.
По словам главного врача, 90% заболевших - дети. Главными причинами заражения стали купание и употребление некипяченой воды.
Главный санитарный врач выдал предписание, по которому вводится временный запрет на купание детей до 14 лет в бассейне. Также он сообщает о необходимости подготовить необходимый запас средств для лечения инфекции.
Кроме того, важно не допускать детей с температурой, элементами сыпи на ступнях, ладонях и ротовой полости к посещению дошкольных учреждений и обеспечить детские садики бутилированной водой. Также рекомендовано ограничить проводение культурно-спортивных мероприятий