В Прикамье вводится временный запрет на купание детей в бассейнах

СЕГОДНЯ 07:34 2018-08-15T07:35:18+03:00

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией выросла более чем в два раза

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В Пермском крае за семь месяцев этого года зафиксировано 57 случаев заболевания энтеровирусной инфекции, что в 2,2 раза выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пермском Роспотребнадзоре.

Главный санитарный врач края Виталий Костарев выдан предписание по мерам по предотвращению угрозы дальнейшего распространения вируса.

По словам главного врача, 90% заболевших - дети. Главными причинами заражения стали купание и употребление некипяченой воды.

Главный санитарный врач выдал предписание, по которому вводится временный запрет на купание детей до 14 лет в бассейне. Также он сообщает о необходимости подготовить необходимый запас средств для лечения инфекции.

Кроме того, важно не допускать детей с температурой, элементами сыпи на ступнях, ладонях и ротовой полости к посещению дошкольных учреждений и обеспечить детские садики бутилированной водой. Также рекомендовано ограничить проводение культурно-спортивных мероприятий