В Перми заканчиваются работы по устранению аварии, из-за которой 9 тысяч человек остались без света

СЕГОДНЯ 07:11 2018-08-15T07:11:50+03:00

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Энергетики завершают восстановление электроснабжения в Индустриальном районе краевого центра.

Во вторник, 14 августа, около трех часов дня в Индустриальном районе Перми было отключено электричество. Как сообщили в «Пермэнерго», авария произошла из-за несогласованных земляных работ. Строители повредили силовой кабель.

В результате без электроснабжения остались более 9 тысяч жителей Индустриального района, проживающих на улицах Мира и Декабристов и других, а также ряд социально-значимых объектов.

Энергетики отмечают, что ликвидация последствий технологических нарушений проходила поэтапно.

- В приоритетном порядке было восстановлено электроснабжение социально-значимых объектов, - сообщили в "Пермэнерго". - В течение часа по резервным схемам были оперативно запитаны порядка 2 тысяч человек. Затем еще через два часа свет вернули в дома практически всех оставшихся обесточенных потребителей.

Сейчас завершаются работы по восстановлению электроснабжения в домах домов по улицам Чердынской, Свиязева, Леонова, добавили в ведомстве.