В Перми устранена авария на газопроводе в Мотовилихинском районе

СЕГОДНЯ 06:55 2018-08-15T06:56:09+03:00

С 10 августа без газа оставались почти 300 домов

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Аварийно-восстановительные работы в Мотовилихинском районе завершены. В многоквартирные дома газ поступит 15 августа, в частные дома - до конца недели при наличии доступа к газовому оборудованию, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 10 августа произошла аварийная ситуация на частном газопроводе в микрорайонах Ива-1 и Ива Спортивная. Под отключение попало 5 многоквартирных и 289 частных домов. Администрация Мотовилихинского района провела совещание с участием прокуратуры, подрядной организации, выполняющей земляные работы, и представителями ТСЖ. В результате было принято решение организовать демонтаж дорожных плит и поврежденного газопровода, а затем создать новый участок газопровода. Работы начались днем 13 августа и продлились до вечера 14 августа.

Ранее мы писали, что пермскую пятиэтажку, в которой произошел взрыв газа, начали восстанавливать. Работы должны закончить уже 21 сентября.