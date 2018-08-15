2018-08-15T06:58:00+03:00
Общество

В Чайковском полицейский избил пьяного подростка и отправился в колонию

Сотрудник полиции силой заставлял юношу пройти медицинское освидетельствование
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чайковском на скамье подсудимых оказался бывший сотрудник полиции, которого обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия.

В ноябре 2017 года полицейский ночью остановил 17-летнего юношу, который был в состоянии алкогольного опьянения. Юноша не хотел проходить медицинское освидетельствование и тогда страж порядка применил физическую силу, причинив подростку телесные повреждения, сообщили в краевом следственном комитете.

В ходе проверки силами собственной безопасности сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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