В Перми на улице Уральской укладывают трамвайные пути

СЕГОДНЯ 06:15 2018-08-15T06:15:42+03:00

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В Перми на улице Уральской приступили к сборке трамвайных путей. Кроме того, ведутся работы по устройству дороги с левой стороны на участке от улицы Братьев Вагановых до улицы Розалии Землячки, а также по частичному благоустройству тротуаров и на сетях связи.

Ремонт на улице Уральской ведется круглосуточно. По графику планируется запустить трамвайное движение с начала сентября.

Напомним, что капитальный ремонт улицы Уральской начался 1 июля. Он включает в себя переустройство инженерных коммуникаций – водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, капитальный ремонт предполагает переустройство трамвайных путей и замену контактной сети. Также запланировано создание новых остановок по аналогии с улицей Ленина и улицей Максима Горького и расширение проезжей части, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик уже проложил коллектор ливневой канализации, выполнил работы по устройству сети дождевой канализации и разбору дороги.