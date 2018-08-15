2018-08-15T06:05:10+03:00
Общество

В Прикамье долги по зарплате достигли 24 млн рублей

За месяц сумма задолженности увеличилась в 2,6 раза
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье растет задолженность компаний по заработной плате. За последний месяц долги перед работниками выросли в 2,6 рублей и составили 24 млн рублей (по состоянию на 1 августа).

Как отмечает Пермьстат, задолженность возникает из-за нехватки средств в организациях. Всего в Прикамье официально вовремя не получили зарплату 1003 человека. В пересчете на одного работника сумма долга составляет 23,9 тысяч рублей.

Хуже всего обстоит дело с предприятиями обрабатывающей промышленности. На них приходится до 78,6% от общей суммы задолженности.

Не платят зарплату вовремя в шести муниципальных образованиях края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по городу Перми - более 12,4 млн рублей. Также долги накопили Кунгур, Кизеловский, Оханский, Пермский и Соликамский районы.

Сумма невыплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее, составила 6,4 млн рублей.

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