2018-08-14T18:42:07+03:00
Происшествия

В Прикамье спасатели три километра несли на руках раненого мужчину

Пострадавший сломал ногу в лесу неподалеку от поселка Звездный
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Александр ГЛУЗ
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В краевую службу спасения сообщили, что в лесу возле поселка Звездный мужчина сломал ногу. Врачи «скорой», прибывшие на место, оказали пострадавшему первую помощь. Но травма у него была очень серьезной - обширный открытый перелом передней части бедра. Как оказалось, мужчина пострадал по собственной неосторожности – попал себе по ноге диском бензокосилки.

Косил он далеко от дороги, где стоял автомобиль «скорой помощи», и необходимо было доставить раненого в машину. Везти его на болотоходе было невозможно, местность была сильно пересеченной. И спасателям пришлось три километра через буреломы и густой лес нести на носилках мужчину, потерявшего от боли сознание.

На руках раненого доставили до автомобиля "скорой помощи", а затем отправили в больницу.

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