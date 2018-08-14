В Прикамье спасатели три километра несли на руках раненого мужчину

СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-14T18:42:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевую службу спасения сообщили, что в лесу возле поселка Звездный мужчина сломал ногу. Врачи «скорой», прибывшие на место, оказали пострадавшему первую помощь. Но травма у него была очень серьезной - обширный открытый перелом передней части бедра. Как оказалось, мужчина пострадал по собственной неосторожности – попал себе по ноге диском бензокосилки.

Косил он далеко от дороги, где стоял автомобиль «скорой помощи», и необходимо было доставить раненого в машину. Везти его на болотоходе было невозможно, местность была сильно пересеченной. И спасателям пришлось три километра через буреломы и густой лес нести на носилках мужчину, потерявшего от боли сознание.

На руках раненого доставили до автомобиля "скорой помощи", а затем отправили в больницу.