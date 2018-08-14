2018-08-14T16:58:31+03:00
Происшествия

В Суксуне парень мстил соседям за громкую музыку, взламывая их автомобили

Он доставал техпаспорта на машины и сжигал их
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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27-летний житель Суксуна решил отомстить своим соседям, которые слишком громко включали музыку в автомагнитолах. И тогда он начал вскрывать автомобили, припаркованные возле его дома. Оттуда он похищал различные документы на транспортные средства, хранившиеся в бардачках машин, после чего сжигал их.

- Стражи порядка выяснили, что таким образом молодой человек мстил своим соседям за то, что они нарушали его покой, громко слушая музыку в машине, - рассказали в пресс-службе главного упрвления МВД по Пермскому краю.

Суд признал суксунца виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей УК «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа», и приговорил его к тремстам часам исправительных работ.

Приговор вступил в законную силу.

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