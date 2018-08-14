2018-08-14T16:28:25+03:00
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15 августа пермяки смогут бесплатно побывать в музеях

Каждую третью среду месяца вход в государственные музеи Перми - свободный для всех посетителей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В гости к деревянным богам 15 августа можно сходить бесплатно.В гости к деревянным богам 15 августа можно сходить бесплатно.Фото: архив "КП"
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В эту среду, 15 августа, можно совершенно бесплатно побывать во всех государственных музеях Перми. Свободный вход в этот день предлагают посетителям Государственная художественная галерея (Комсомольский пр., 4), исторический парк «Россия - Моя история. Пермский край» (ул. Монастырская, 2), Дом Мешкова (ул. Монастырская, 11), Музей пермских древностей (ул. Сибирская, 15), Музей-Диорама (ул. Огородникова, 2), Дом-музей Славянова (ул. 1905 года, 37), Селенитовая комната (ул. Пермская, 78), Дом-музей «Подпольная типография» (ул. Монастырская, 142), Музей современного искусства PERMM (Бульвар Гагарина 24).

Также можно бесплатно посетить архитектурно-этнографический музей «Хохловка», Дом-музей Василия Каменского в Троице, Осинский краеведческий музей и Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве.

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