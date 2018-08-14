В Перми стартовала продажа авиабилетов в Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут

СЕГОДНЯ 16:13 2018-08-14T17:01:45+03:00

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С 1 сентября из аэропорта «Пермь» начнутся прямые перелеты в Когалым и Сургут. Самолеты авиакомпании Utair будут летать один раз в неделю по субботам. А с 18 сентября авиакомпания планирует запустить дополнительный рейс в Сургут по вторникам. Продолжительность перелета Пермь - Когалым составит 3 часа 5 минут, время в пути до Сургута - 2 часа 55 минут. Стоимость билетов до обоих городов - 5859 рублей. .

А с 5 сентября эта же авиакомпания начнет выполнять полеты из Перми в Ханты-Мансийск. Прямые рейсы будут проходить два раза в неделю по средам и пятницам. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Стоимость билета до Ханты-Мансийска – 5334 рубля.

Все рейсы будут выполняться на самолетах типа ATR72, вместимостью до 70 пассажиров. Билеты можно приобрести на сайте аэропорта «Пермь» aviaperm.ru в разделе «Купить билет», на сайте авиакомпании utair.ru, в авиакассах и на сайтах по продаже авиабилетов.