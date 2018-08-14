2018-08-14T16:15:28+03:00
Происшествия

В Перми осудили двух полицейских за фальсификацию доказательств по делу

Их приговорили к условному наказанию
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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Двое полицейских из Мотовилихинского района осуждены за превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении.

Как установило следствие, минувшей весной эти сотрудники полиции задержали пермяка, надели на него наручники, а затем привлекли его к ответственности за неповиновение требованию сотрудника полиции, сфальсифицировав доказательства по этому административному делу.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил каждому виновному наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком два с половиной года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителей власти в правоохранительных органах, сроком на два года и штраф в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в краевой прокуратуре.

Напомним, ранее мы писали про 61-летнего пермяка, которого не пустили в самолет в аэропорту «Большое Савино», потому что он был пьян. Нарушителя доставили в дежурную комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении. Там он набросился на сотрудников полиции.

Пермским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти

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